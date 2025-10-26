Dvojica mladića povređena nožem u Čačku, jedan u teškom stanju

Dvojica mladića sa ubodnim ranama primljena su čačansku bolnicu, saznaje RTS.

Pacijent, starosti 20 godina, je primljen u teškom opštem stanju, a posle dijagnostike je smešten u jedinicu intenzivne nege, objavio je RTS. Drugi, 19-godišnji pacijent je primljen sa stabilnim vitalnim parametrima i u toku je dijagnostika. Mediji prenose da je do sukoba došlo ispred jednog ugostiteljskog objekta u Čačku, kada je najpre došlo do verbalne rasprave između više osoba. Tokom svađe, kako navode, jedan od učesnika izvukao je nož i zadao više uboda