Dvojica mladića povređena nožem u Čačku, jedan u teškom stanju

N1 Info pre 5 sati  |  N1 Beograd
Dvojica mladića povređena nožem u Čačku, jedan u teškom stanju

Dvojica mladića sa ubodnim ranama primljena su čačansku bolnicu, saznaje RTS.

Pacijent, starosti 20 godina, je primljen u teškom opštem stanju, a posle dijagnostike je smešten u jedinicu intenzivne nege, objavio je RTS. Drugi, 19-godišnji pacijent je primljen sa stabilnim vitalnim parametrima i u toku je dijagnostika. Mediji prenose da je do sukoba došlo ispred jednog ugostiteljskog objekta u Čačku, kada je najpre došlo do verbalne rasprave između više osoba. Tokom svađe, kako navode, jedan od učesnika izvukao je nož i zadao više uboda
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Dva mladića izbodena u tuči u centru Čačka, jedan životno ugrožen

Dva mladića izbodena u tuči u centru Čačka, jedan životno ugrožen

Serbian News Media pre 1 sat
Krvava noć u Čačku: Izbodena dvojica mladića u obačunu

Krvava noć u Čačku: Izbodena dvojica mladića u obačunu

Nova pre 2 sata
U tuči u centru Čačka jedan mladić teško povređen, a drugi lakše

U tuči u centru Čačka jedan mladić teško povređen, a drugi lakše

Danas pre 3 sata
Krvavi obračun u Čačku: Dvojica mladića izbodena u tuči; Jedan u životnoj opasnosti

Krvavi obračun u Čačku: Dvojica mladića izbodena u tuči; Jedan u životnoj opasnosti

B92 pre 4 sati
Horor noć u Čačku: Dvojica mladića krvavi dovezeni u bolnicu, jednom se bore za život!

Horor noć u Čačku: Dvojica mladića krvavi dovezeni u bolnicu, jednom se bore za život!

Blic pre 5 sati
Dvojica mladića povređena nožem u Čačku, jedan u teškom stanju

Dvojica mladića povređena nožem u Čačku, jedan u teškom stanju

Novi magazin pre 4 sati
Dvojica mladića ranjena nožem u Čačka

Dvojica mladića ranjena nožem u Čačka

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSČačak

Regioni, najnovije vesti »

Zbor objavio dokument za povezivanje onih koji žele u Novi Sad

Zbor objavio dokument za povezivanje onih koji žele u Novi Sad

Prokuplje press pre 10 minuta
Recikliraj za zdravlje – svaka ubačena ambalaža u reciklomat postaje donacija

Recikliraj za zdravlje – svaka ubačena ambalaža u reciklomat postaje donacija

InfoKG pre 41 minuta
Poslastica vikenda: El Klasiko donosi spektakl, a Meridian podignutu kvotu!

Poslastica vikenda: El Klasiko donosi spektakl, a Meridian podignutu kvotu!

RTK pre 35 minuta
Započeto asfaltiranje Bledske ulice

Započeto asfaltiranje Bledske ulice

Niške vesti pre 40 minuta
Puši se vesela mašina na padinama Suvobora: Nenad je stari zanat nasledio od dede i ne prepušta ga zaboravu - dok je takvih…

Puši se vesela mašina na padinama Suvobora: Nenad je stari zanat nasledio od dede i ne prepušta ga zaboravu - dok je takvih ljudi biće i šljivovice u Srbiji (FOTO)

RINA pre 15 minuta