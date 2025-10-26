Kragujevčani priredili doček za studente iz Novog Pazara

Radio sto plus pre 1 sat
Kragujevčani priredili doček za studente iz Novog Pazara

Na Trgu Radomir Putnik domaćini su im dobrodošlicu poželeli uz tradicionalno posluženje, pogaču i so.

Svečani doček priredili su im Kragujevčani uz vatromet i skandiranje “Ko ne skače taj je ćaci”, “Pumpaj” i “Novi Pazar”. Profesori Univerziteta u Kragujevcu su uručili studentima iz Novog Pazara medalje. Šumadinci su ih pozdravili uz brojne transparente među kojima je i “Novi Pazar – stara ljubav”. Fotografije: Lazar Novaković, Glas Šumadije Student iz Novog Pazara se Kragujevčanima zahvalio što ih ponovo dočekuju raširenih ruku. On je kazao da je ovaj susret još
