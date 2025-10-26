Počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene jedan sat unazad

Noćas smo spavali sat duže, jer je počelo zimsko računanje vremena. Jutros u tri sata kazaljke na časovnicima pomerene su sat unazad – na dva sata.

Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog poslednjeg vikenda u oktobru u noći između subote i nedelje. Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine. Iako je u Briselu još 2018. godine predloženo ukidanje sezonskih promena vremena, sedam godina kasnije – i dalje svi u martu i oktobru pomeraju časovnike. Španija je odlučila da ponovo pokrene inicijativu kojom bi se ukinulo letnje i zimsko računanje vremena u Evropskoj uniji. Kako je