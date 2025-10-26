Putin posetio komandni punkt združenih snaga ruske vojske

RTV pre 29 minuta  |  Tanjug
MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je posetio jedan od komandnih punktova združenih snaga ruske vojske, saopštio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Predsednik Ruske Federacije je održao sastanak sa načelnikom Generalštaba Valerijem Gerasimovim i komandantima grupa koje su angažovane u Centralnom vojnom okrugu. Oni su detaljno izvestili vrhovnog komandanata o situaciji duž linije vatrenog kontakta", rekao je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti. Putinu je podnet poseban izveštaj o situaciji na Kupjanskom i Krasnoarmejskom pravcu. Ruski predsednik je obavešten je da je u oblasti Kupjanska opkoljeno do 5.000
