Ništa od titule za Krunićevu u Tokiju, Završni masters u magli

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Kazahstanka Ana Danilina nisu uspele da osvoje titulu u Tokiju.

One su u finalu poražene od mađarsko-brazilskog tandema Timea Baboš i Luisa Stefani sa 2:0, po setovima 6:1, 6:4. Loše su započele meč za titulu Krunićeva i Danilina, a rivalke imale ogromnih 5:0 u prvom setu koji su osvojile dozvolivši Srpkinji i Kazahstanki samo jedan gem. Mnogo veća borba vodila se u drugom setu. Vezale su dva uzastopna brejka Baboš i Stefani, povele sa 5:2, ali su Krunićeva i Danilina "zakuvale" u završnici i smanjile na 5:4. Ipak, treću