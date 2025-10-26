Tajland i Kambodža potpisali istorijski mirovni sporazum /video/

U Kuala Lumpuru, prestonici Malezije, potpisan je istorijski sporazum Tajlanda i Kambodže, uz posredovanje američkog predsednika Donalda Trampa. Sporazum podrazumeva prekid vatre.

Tramp je prvi put intervenisao u julu kako bi okončao petodnevni pogranični sukob između ove dve zemlje, a mirovni sporazum je potpisan ubrzo nakon Trampovog dolaska na Samit zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Kuala Lumpuru. Ovaj skup se nadovezuje na primirje postignuto pre tri meseca, kada je Tramp pozvao tadašnje lidere dve zemlje da prekinu neprijateljstva ili će se, kako je upozorio, izložiti riziku da se trgovinski pregovori sa Vašingtonom privremeno