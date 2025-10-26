Tajland i Kambodža potpisali istorijski mirovni sporazum /video/

Sputnik pre 32 minuta
Tajland i Kambodža potpisali istorijski mirovni sporazum /video/

U Kuala Lumpuru, prestonici Malezije, potpisan je istorijski sporazum Tajlanda i Kambodže, uz posredovanje američkog predsednika Donalda Trampa. Sporazum podrazumeva prekid vatre.

Tramp je prvi put intervenisao u julu kako bi okončao petodnevni pogranični sukob između ove dve zemlje, a mirovni sporazum je potpisan ubrzo nakon Trampovog dolaska na Samit zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Kuala Lumpuru. Ovaj skup se nadovezuje na primirje postignuto pre tri meseca, kada je Tramp pozvao tadašnje lidere dve zemlje da prekinu neprijateljstva ili će se, kako je upozorio, izložiti riziku da se trgovinski pregovori sa Vašingtonom privremeno
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Tramp kao "svetski mirotvorac": Posredovao potpisivanju još jednog primirja

Tramp kao "svetski mirotvorac": Posredovao potpisivanju još jednog primirja

B92 pre 6 minuta
Tajland i Kambodža proširili sporazum o primirju,Tramp prisustvovao potpisivanju u Kuala Lumpuru

Tajland i Kambodža proširili sporazum o primirju,Tramp prisustvovao potpisivanju u Kuala Lumpuru

Nedeljnik pre 11 minuta
Tramp tokom posete Maleziji prisustvovao ceremoniji potpisivanja primirja između Tajlanda i Kambodže

Tramp tokom posete Maleziji prisustvovao ceremoniji potpisivanja primirja između Tajlanda i Kambodže

Danas pre 27 minuta
(Video) Trampov šou u maleziji: Na crvenom tepihu plesao sa premijerom, pa prisustvovao potpisivanju mirovnog sporazumu između…

(Video) Trampov šou u maleziji: Na crvenom tepihu plesao sa premijerom, pa prisustvovao potpisivanju mirovnog sporazumu između Tajlanda i Kambodže

Blic pre 37 minuta
Tramp tokom posete Maleziji prisustvovao ceremoniji potpisivanja primirja između Tajlanda i Kambodže

Tramp tokom posete Maleziji prisustvovao ceremoniji potpisivanja primirja između Tajlanda i Kambodže

Novi magazin pre 27 minuta
Tramp zaigrao u Maleziji: Priključio se tradicionalnom plesu, pa oduševio lokalce, video kruži mrežama

Tramp zaigrao u Maleziji: Priključio se tradicionalnom plesu, pa oduševio lokalce, video kruži mrežama

Telegraf pre 41 minuta
Tramp stigao u Maleziju, prisustvovao potpisivanju sporazuma Tajlanda i Kambodže

Tramp stigao u Maleziju, prisustvovao potpisivanju sporazuma Tajlanda i Kambodže

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonTajlandDonald TrampsvetKambodža

Svet, najnovije vesti »

Moskva će odgovoriti novim oružjem na eventualne napade Tomahavkom

Moskva će odgovoriti novim oružjem na eventualne napade Tomahavkom

RTV pre 7 minuta
Švajcarska se priprema za: Rat!? Obnavljaju 370.000 skloništa: U ovoj zemlji svakoj osobi obezbeđen je minimum jedan kvadrat…

Švajcarska se priprema za: Rat!? Obnavljaju 370.000 skloništa: U ovoj zemlji svakoj osobi obezbeđen je minimum jedan kvadrat prostora, za svakog od 9 miliona stanovnika

Blic pre 6 minuta
„Poltronstvo i strah“: Profesor Brahma Čelani pojašnjava zašto je vladavina Si Đipinga sve ranjivija

„Poltronstvo i strah“: Profesor Brahma Čelani pojašnjava zašto je vladavina Si Đipinga sve ranjivija

Danas pre 2 minuta
Sporna reklama izazvala je Trampov bes, pa je povećava carine Kanadi za 10 odsto

Sporna reklama izazvala je Trampov bes, pa je povećava carine Kanadi za 10 odsto

Bloomberg Adria pre 7 minuta
Uhapšena dvojica zbog pljačke u luvru!

Uhapšena dvojica zbog pljačke u luvru!

Alo pre 2 minuta