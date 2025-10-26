Noris dominantno osvojio pol poziciju u Meksiku, Ferstapen i Pjastri podbacili, Ferari odličan

Lando Noris bio je dominantan u kvalifikacijama za Veliku nagradu Meksika i osvojio pol poziciju sa vremenom 1:15, 586.

Britanski vozač bio je brži od dva Ferarija. Šarl Lekler završio je drugi sa četiri desetinke zaostatka, odmah iza njega je bio i njegov timski kolega, Luis Hamilton. Maks Ferstapen završio je tek na petom mestu, a najveći gubitnik večeri bio je Oskaj Pjastri koji će krenuti kao osmi. Vreme od 1:16 prvi je probio Šarl Lekler posle odlično odvezenog kruga, pogotovo u sektoru broj dva. Posle prvih krugova u trećem delu kvalifikacija vodio je vozač Ferarija, a Noris,