Glišić: Sns na izborima za članove saveta mesnih zajednica u Ubu osvojila svih 153 mandata

Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Darko Glišić izjavio je večeras da je ta stranka odnela veliku pobedu na izborima za članove saveta mesnih zajednica u Ubu, gde je u 29 mesnih zajednica osvojila svih 153 mandata.

"U 29 mesnih zajednica biralo se 153 člana saveta mesnih zajednica i sva 153 mandata osvojila je SNS. Ovo je jedna velika i važna pobeda koju smo ostvarili, s obzirom da smo po prvi put imali naspram nas i blokadersko-studentsku listu", rekao je Glišić za Tanjug. "Ono na što sam veoma ponosan je da su u centru grada na devet biračkih mesta, gde su sa izašli svojim kandidatima, doživeli poraz, odnos broj glasova je tri prema jedan za naše kandidate. Želim posebno da