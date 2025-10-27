Glišić: SNS ostvarila ubedljivu pobedu na izborima za mesne zajednice u Ubu

Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Darko Glišić izjavio je večeras da je ta stranka ubedljivo pobedila na izborima za članove saveta svih 29 mesnih zajednica u Ubu.

Glišić je za televiziju Pink da je po prvi put na izbore za mesne zajednice izašla „blokadersko-studentska lista“, na dva biračka mesta, koja je sa svojim materijalom i aktivistima aktivno učestvovala u kampanji. „Jedna je izašla u mesnoj zajednici ‘Ub grad’, koja čini 36 odsto ukupnog biračkog tela u opštini, gde smo pobedili 3:1 u odnosu kandidata. Druga je u selu Slatina, gde su izašli sa možda svojom najjačom listom i izgubili su 7:1“, kazao je on. Glišić, koji