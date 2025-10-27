Glišić: Pobeda SNS-a na izborima za članove saveta mz u Ubu, osvojena 153 mandata

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Darko Glišić izjavio je večeras da je ta stranka odnela veliku pobedu na izborima za članove saveta mesnih zajednica u Ubu, gde je u 29 mesnih zajednica osvojila svih 153 mandata. "U 29 mesnih zajednica biralo se 153 člana saveta mesnih zajednica i sva 153 mandata osvojila je SNS.

Ovo je jedna velika i važna pobeda koju smo ostvarili, s obzirom da smo po prvi put imali naspram nas i blokadersko-studentsku listu", rekao je Glišić za Tanjug. Dodao je da je blokadersko-sudentska lista izašla sa svojim kandidatima u dve mesne zajednice, kao i da je sprovodila aktivnu kampanju. "Ono na što sam veoma ponosan je da su u centru grada na devet biračkih mesta, gde su sa izašli svojim kandidatima, doživeli poraz, odnos broj glasova je tri prema jedan
