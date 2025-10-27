Pre podne oblačno, tokom dana sa sunčanim intervalima

Glas Zaječara pre 3 sata  |  Anđela Risantijević
Ujutro i pre podne biće umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom, a tokom dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje, pa se u većini mesta očekuju i duži sunčani intervali.

Najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Vetar slab i umeren, ujutro severni i severozapadni koji će na istoku biti i povremeno jak, a tokom dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Jutarnja temperatura će se kretati od šest do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Krajem dana na severu očekuje se novo naoblačenje sa kišom, koje će se tokom noći proširiti i na veći deo zapadne i centralne Srbije. U Beogradu ujutro oblačno i suvo, a tokom dana
