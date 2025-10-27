Vremenska prognoza za Srbiju 27. oktobra 2025: promenljivo oblačno sa kišom i hladnim jutrom

Naslovi.ai pre 2 sata
Vremenska prognoza za Srbiju 27. oktobra 2025: promenljivo oblačno sa kišom i hladnim jutrom

U Srbiji se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme sa mestimičnom kišom, vetar slab do umeren, a krajem dana novo naoblačenje sa kišom i snegom na planinama.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje za 27. oktobar umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, dok će veći deo dana biti suv sa sunčanim intervalima. Na visokim planinama južne Srbije očekuje se slab sneg ujutro i pre podne. Beta Telegraf RTS

Vetar će biti slab i umeren, ujutru severni i severozapadni, na istoku povremeno jak, tokom dana skretanje na južni i jugoistočni pravac. Jutarnje temperature kretaće se od 6 do 10 stepeni, dok će dnevne biti između 12 i 16 stepeni, u Vojvodini do 19 stepeni. Radio 021 Glas juga Glas Zaječara

Krajem dana na severu Srbije očekuje se novo naoblačenje sa kišom koje će se tokom noći proširiti na veći deo zapadne i centralne Srbije, a na visokim planinama pred jutro sneg. U utorak se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, dok će od srede nastupiti toplije vreme sa tzv. "zlatnom jesenju" i temperaturama do 23 stepena. Danas Stav.life Novi magazin

Ključne reči

SnegRHMZVremenska prognoza

