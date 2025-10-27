Od srede preko 20 stepeni u Novom Sadu

Utorak će u Novom Sadu biti malo topliji i malo vedriji.

Minimalna temperatura biće 7, a maksimalna 16 stepeni. Duvaće umeren, sredinom dana pojačan severozapadni vetar, koji će krajem dana biti u slabljenju i skretanju na južni. Sreda i četvrtak biće pretežno sunčani. U sredu će biti od 4 do 20 stepeni, a u četvrtak od 7 do 22 stepena. Petak nešto tmurniji, ali i dalje suv i uz sunčane intervale. Temperatura od 10 do 22 stepena. Subota opet malo vedrija i minimalno svežija, ali i dalje topla. Minimalna temperatura biće