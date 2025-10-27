Od srede preko 20 stepeni u Novom Sadu

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Od srede preko 20 stepeni u Novom Sadu

Utorak će u Novom Sadu biti malo topliji i malo vedriji.

Minimalna temperatura biće 7, a maksimalna 16 stepeni. Duvaće umeren, sredinom dana pojačan severozapadni vetar, koji će krajem dana biti u slabljenju i skretanju na južni. Sreda i četvrtak biće pretežno sunčani. U sredu će biti od 4 do 20 stepeni, a u četvrtak od 7 do 22 stepena. Petak nešto tmurniji, ali i dalje suv i uz sunčane intervale. Temperatura od 10 do 22 stepena. Subota opet malo vedrija i minimalno svežija, ali i dalje topla. Minimalna temperatura biće
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju 27. oktobra 2025: promenljivo oblačno sa kišom i hladnim jutrom

Vremenska prognoza za Srbiju 27. oktobra 2025: promenljivo oblačno sa kišom i hladnim jutrom

Naslovi.ai pre 56 minuta
Kiša, sneg pa „zlatna jesen“ sa temperaturama preko 20 stepeni

Kiša, sneg pa „zlatna jesen“ sa temperaturama preko 20 stepeni

Stav.life pre 1 sat
„Zlatna jesen“ sa preko 20 stepeni: RHMZ objavio kada stiže pozno Miholjsko leto

„Zlatna jesen“ sa preko 20 stepeni: RHMZ objavio kada stiže pozno Miholjsko leto

Danas pre 2 sata
Sutra kiša na jugu i jugoistoku Srbije, sneg na planinama, u Beogradu sunčani intervali

Sutra kiša na jugu i jugoistoku Srbije, sneg na planinama, u Beogradu sunčani intervali

Serbian News Media pre 2 sata
Prognoza vremena za Niš: Posle kiše stižu sunčani i topliji dani

Prognoza vremena za Niš: Posle kiše stižu sunčani i topliji dani

Naissus info pre 3 sata
Vraća se pozno miholjsko leto, od ovog datuma preko 25 stepeni: Stiže "zlatna jesen" i lepo vreme

Vraća se pozno miholjsko leto, od ovog datuma preko 25 stepeni: Stiže "zlatna jesen" i lepo vreme

Mondo pre 3 sata
Pre podne oblačno, tokom dana sa sunčanim intervalima

Pre podne oblačno, tokom dana sa sunčanim intervalima

Glas Zaječara pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

VJT, pozivajući se na snimke koje je emitovao Vučić, slučaj pucnjave u "Ćacilendu" prosledilo TOK-u

VJT, pozivajući se na snimke koje je emitovao Vučić, slučaj pucnjave u "Ćacilendu" prosledilo TOK-u

N1 Info pre 34 minuta
Novinarki Biljani Bojković uručena nagrada Đoko Vještica za novinarsku humanost

Novinarki Biljani Bojković uručena nagrada Đoko Vještica za novinarsku humanost

N1 Info pre 18 minuta
MUP apeluje na organizatore đačkih ekskurzija - poštujte propise i prijavite prevoz na vreme

MUP apeluje na organizatore đačkih ekskurzija - poštujte propise i prijavite prevoz na vreme

N1 Info pre 14 minuta
Kandidati za REM, njih 12, kažu da je izbor izašao iz zakonskog okvira

Kandidati za REM, njih 12, kažu da je izbor izašao iz zakonskog okvira

N1 Info pre 18 minuta
Novinarki Biljani Bojković uručena nagrada Đoko Vještica, za novinarsku humanost

Novinarki Biljani Bojković uručena nagrada Đoko Vještica, za novinarsku humanost

Beta pre 25 minuta