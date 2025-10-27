Zaplenjeno više od 55,5 kilograma marihuane, uhapšen mladić (22)

Zaplenjeno više od 55,5 kilograma marihuane, uhapšen mladić (22)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Regionalnog centra Granične policije prema Bugarskoj, u saradnji sa PU Pirot i Višim javnim tužilaštvom u Pirotu, zaplenili su više od 55,5 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili A.

M. (2003) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i falsifikovanje isprave. Policija je na Graničnom prelazu Gradina, na izlazu iz zemlje, prilikom kontrole najpre utvrdila da je osumnjičeni na uvid dao falsifikovanu vozačku dozvolu, a potom je daljim pregledom vozila „pasat“ mađarskih registarskih oznaka kojim je on upravljao, pronašla 55 kilograma i 530 grama biljne materije za koju se
