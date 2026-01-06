Spremaju se džakovi kako bi se napravio bedem: Kritično u ovom delu Srbije, prete poplave

Mondo pre 4 sati
Spremaju se džakovi kako bi se napravio bedem: Kritično u ovom delu Srbije, prete poplave

Od jutros je alarmantna situacija na teritoriji opštine Prijepolje, gde se reka Lim izlila u mestima Ivanje, Zalug i Brodarevo.

Jedna porodica čija kuća je okružena vodom je preventivno evakuisana. Na terenu su spasilačke ekipe. "Spremaju se i pune džakovi, kako bi se napravio bedem i zaštitili objekti. Reka Lim u ova tri naselja stalno plavi, znamo šta nam je činiti kako bi bila što manje šteta, a životi i imovina da ne budu ugroženi", kažu za RINU meštani. Na terenu su i zaposleni JP Srbijavode koje čine sve što je u njihovoj moći da se Lim dodatno ne izlije i ne napravi veću štetu. U
