Vučić: Odgovore po pitanju NIS-a imaćemo krajem ove ili tokom naredne nedelje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas imao teške razgovore sa MMF-om i da je jedna od tema bilo i pitanje NIS-a koji je, kako je rekao, najveći rizik i od presudnog značaja za Srbiju.

Odgovori po pitanju NIS-a, dodao je on, očekuju se krajem ove ili tokom naredne nedelje. On je u nedelju izjavio da će razgovarati sa ruskim, američkim i evropskim partnerima da bi se pronašlo najbolje rešenje za Srbiju povodom aktuelne energetske situacije. "Teški su razgovori sa MMF-om, svakako ne laki, za nas je važno da oni u četvrtak potvrde aranžman, a 19. decembra na Svetog Nikolu njihov glavni Bord mora to da potvrdi u Vašingtonu. Za nas je mnogo važno,