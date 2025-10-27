Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike Saša Koković izjavio je da u ovom trenutku nema poremećaja u snabdevanjem domaćeg tržišta naftnim derivatima, ali da se aktivno razmatraju svi scenariji kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja, saopštilo je danas to ministarstvo.

Rezerve kojima upravlja Uprava za rezerve energenata i Republička direkcija za robne rezerve trenutno su na maksimumu i zajedno sa naftnim kompanijama, radimo na povećanju uvoza naftnih derivata. Od predstavnika naftnih kompanija dobili smo najave da će uvoz naftnih derivata u novembru biti veći od mesečnog uvoza u normalnim uslovima“, rekao je Koković na sastanku stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru. On je
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Radio sto plus pre 3 minuta
Povećan uvoz nafte, Rafinerija u fokusu

Povećan uvoz nafte, Rafinerija u fokusu

Kamatica pre 1 sat
Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Danas pre 1 sat
Koković: Trenutno nema poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Koković: Trenutno nema poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

RTV pre 1 sat
Ministarstvo energetike: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Ministarstvo energetike: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Jugmedia pre 1 sat
Ministarstvo energetike: Nema poremećaja u snabdevanju energentima, rezerve na maksimumu

Ministarstvo energetike: Nema poremećaja u snabdevanju energentima, rezerve na maksimumu

Nedeljnik pre 1 sat
Srbija ima nafte, ali samo još malo

Srbija ima nafte, ali samo još malo

Vreme pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministar rudarstva i energetike

Ekonomija, najnovije vesti »

Na ulici ostalo 250 radnika, zatvorena fabrika Kentaur u Vranju

Na ulici ostalo 250 radnika, zatvorena fabrika Kentaur u Vranju

Bujanovačke pre 2 minuta
Macut: Srbija postaje centar novih tehnologija

Macut: Srbija postaje centar novih tehnologija

NIN pre 3 minuta
Odluka koja menja budućnost: Kragujevac je obezbedio trajno rešenje vodosnabdevanja

Odluka koja menja budućnost: Kragujevac je obezbedio trajno rešenje vodosnabdevanja

iKragujevac pre 3 minuta
Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Radio sto plus pre 3 minuta
Profit kineske industrije zabeležio rekordni skok

Profit kineske industrije zabeležio rekordni skok

Kamatica pre 3 minuta