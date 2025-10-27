VIDEO: Studenti u Subotici prekrečili uvredljive grafite i upozorili da podvožnjak nije bezbedan

Studenti u blokadi su, zajedno sa grupom građana, održali šetnju od Trga žrtava fašizma do podvožnjaka u centru Subotice, poručujući javnosti da objekat nije bezbedan za saobraćaj.

Nakon toga su preko celog podvožnjaka postavili zaštitnu traku kao upozorenje. Oni su prekrečili belom farbom uvredljive grafite koji su se nalazili na zidovima objekta, među kojima je, između ostalog, pisalo "Blokaderi teroristi". Na ogradu iznad podvožnjaka okačili su i transparent sa natpisom "Oprez! SNS (u)gradnja". Jedna od studentkinja u blokadi obratila se okupljenim građanima navodeći da su "prekrečili sve sramne poruke" koje su se nalazile duž zidova