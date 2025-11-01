I u Leskovcu pomen žrtvama ispod nadstešnice – večeras šetnja

Godišnjica nezapamćene tragedije u Novom Sadu u kojoj je život izgubilo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena, obeležava je danas komemorativnim skupom kod Železničke stanice u Leskovcu, gde su građani odali poštu.

Pošta je odata 16-minutnom tišinom i paljenjem sveća. Ispred velikog transparenta koji simbolizuje krvare ruke napisana su imena žrtava a ljudi su ostavljali i ruže. U tišini stajali su i ćutali i pozvali sve koji mogu da dođu do 14 sati ukoliko žele da zapale sveće. Kako je Jugmedii rečeno, veći broj studenata i građana danas je u Novom Sadu gde se održava veliki komemorativni skup. Organizatori su pozvali Leskovčane koji su tu da im se pridruže večeras u