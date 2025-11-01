Mila Pajić: Možete da nas bijete, terate, hapsite, ali mi nećemo odustati - raspišite izbore

N1 Info pre 4 sati  |  FoNet
Mila Pajić: Možete da nas bijete, terate, hapsite, ali mi nećemo odustati - raspišite izbore

Aktivistkinja i studentkinja Mila Pajić, koja je optužena za nasilno rušenje ustavnog poretka i nalazi se van Srbije, poručila je da neće odustati dok se ne pronađu odgovorni za pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu i pozvala vlast da raspiše izbore.

Mila Pajić je u video poruci na Instagramu podsetila da već osam meseci živi u izgnanstvu zbog toga što su je optužili za nasilno rušenje ustavnog poretka. A post shared by My Voice, My Choice (@myvoicemychoiceorg) Prema njenim rečima, pasoš joj je odbijen, postoji nalog za njeno hapšenje i ne sme da se vrati kući, samo zbog toga što je rekla "ruke su vam krvave" i tražila pravdu za stradanje 16 ljudi. "Danas se obeležava godišnjica od kada je korupcija uzela
