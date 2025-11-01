Ponovo potvrđena optužnica VJT u Beogradu u vezi sa padom nadstrešnice

Odlukom Višeg suda u Beogradu ponovo je potvrđena optužnica Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podignuta protiv menadžera Infrastrukture Železnice Srbije i dvoje članova Komisije za tehnički pregled Železničke stanice u Novom Sadu, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Sud je, prema saznanjima RTS, juče u postupku ponovnog odlučivanja po nalogu Apelacionog suda, doneo prvostepeno rešenje kojim je potvrdio ovu optužnicu. Optužnica tereti menadžera za razvoj investicija AD „Infrastruktura Železnica Srbije“ S.K, predsednika Komisije za tehnički pregled M.S. i člana te Komisije B.K da su počinili nekoliko krivičnih dela sa koruptivnim elementom. Dodaje se da je njihovo postupanje prouzrokovalo pad nadstrešnice na Železničkoj stanici