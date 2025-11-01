VIDEO: I građani Ljubljane sa 16 minuta tišine odali poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Radio 021 pre 7 sati  |  Beta
VIDEO: I građani Ljubljane sa 16 minuta tišine odali poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Nekoliko stotina ljudi okupilo se danas na Kongresnom trgu u Ljubljani, u znak sećanja na godišnjicu pada nadstrešnice na glavnoj Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Na početku, u 11.52 časa, održano je 16 minuta tišine za 16 poginulih u padu nadstrešnice. Zatim su pročitana imena poginulih, a potom pisma koja je dijaspori poslala Dijana Hrka, majka poginulog Stefana Hrke, i pisma studenata iz Srbije. Na kraju skupa pročitan je spisak događaja koji su obeležili studentsku borbu u proteklih godinu dana, uz poruku da su studenti iz dijaspore danas svim srcem uz Novi Sad. Ljubljana, 1.11:52 ... 16 minut tišine za 16 žrtev
