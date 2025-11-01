Studentkinja u Novom Sadu: Godinu dana, 16 žrtava i nula odgovornih

NIN pre 1 sat  |  FoNet
Studentkinja u Novom Sadu: Godinu dana, 16 žrtava i nula odgovornih
Studentkinja Filozofskog fakulteta, Nađa Šolaja, izjavila je danas na skupu povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi, da nije reč o tragediji, ni o slučajnosti, već o zločinu i ubistvu i poručila je da godinu dana kasnije - "16 žrtava, nula odgovornih i ista poruka - ruke su im krvave". "Porodice zaslužuju da znaju ko je ubio njihove bližnje i da ti koji su to uradili za to i odgovaraju", rekla je Nađa
