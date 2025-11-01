Studentkinja Mila Pajić: „Raspišite izbore“

Nova pre 4 sati  |  Autor: Fonet
Studentkinja Mila Pajić: „Raspišite izbore“

Aktivistkinja i studentkinja Mila Pajić, koja je optužena za nasilno rušenje ustavnog poretka i nalazi se van Srbije, poručila je danas da neće odustati dok se ne pronađu odgovorni za pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu i pozvala vlast da raspiše izbore.

Mila Pajić je u video poruci na Instagramu podsetila da već osam meseci živi u izgnanstvu zbog toga što su je optužili za nasilno rušenje ustavnog poretka. Prema njenim rečima, pasoš joj je odbijen, postoji nalog za njeno hapšenje i ne sme da se vrati kući, samo zbog toga što je rekla „ruke su vam krvave“ i tražila pravdu za stradanje 16 ljudi. „Danas se obeležava godišnjica od kada je korupcija uzela njihove živote. Godina protesta, godina borbe, nula
