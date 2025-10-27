Višestruki šampion prejak za Radnički

Rukometaši Radničkog su u susretu 7. kola Arkus lige poraženi na svom parketu od novosadske Vojvodine rezultatom 24:38, poluvreme 9:20.

Nakon kompletnog kola, Kragujevčani se nalaze na petom mestu sa 8 osvojenih bodova. Dobro su Šumadinci otvorili duel sa favorizovanim višestrukim šampionima Srbije. U 10. minutu beležimo rezultat 4:4 i borbenu i angažovanu igru domaćina. Pri rezultatu 6:8 u 19. minutu je usledio prvi pad u igri Radničkog, koji su Novosađani znalački iskoristili i serijom 0:3 došli do prve opipljivije prednosti (6:11, 20. min). Ni minut odmora nije pomogao Kragujevčanima da zaustave