Dodik: “Za RS je ključno da ima pristup centrima odlučivanja – SAD i Rusiji”

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da je za Republiku Srpsku (RS) važno da ima pristup centrima odlučivanja, a to su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Rusija. “Evropa je potisnuta sa strane. (Ruski predsednik Vladimir) Putin nije spreman da ostavi Ruse na ukrajinskoj strani.

On se borio za 15 miliona ljudi. Politka liberala je potpuno propala. Ostala je samo odbrna trulih sistema”, rekao je Dodik, gostujući u Jutarnjem progranu Radio-televizije RS (RTRS). Dodao je da se vlast RS “borila” protiv administracije bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, koja je, kako je naveo, “vršila ozbiljne pritiske i sankcije i izmišljene procese” na predstavnike RS, koji “ni tada nisu krili da očekuju da će pobediti (predsednik SAD-a Donald)