Dodik: “Za RS je ključno da ima pristup centrima odlučivanja – SAD i Rusiji”

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da je za Republiku Srpsku (RS) važno da ima pristup centrima odlučivanja, a to su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Rusija. “Evropa je potisnuta sa strane. (Ruski predsednik Vladimir) Putin nije spreman da ostavi Ruse na ukrajinskoj strani.

On se borio za 15 miliona ljudi. Politka liberala je potpuno propala. Ostala je samo odbrna trulih sistema”, rekao je Dodik, gostujući u Jutarnjem progranu Radio-televizije RS (RTRS). Dodao je da se vlast RS “borila” protiv administracije bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, koja je, kako je naveo, “vršila ozbiljne pritiske i sankcije i izmišljene procese” na predstavnike RS, koji “ni tada nisu krili da očekuju da će pobediti (predsednik SAD-a Donald)
Glasno i jasno: Kremlj odgovorio Trampu

Dodik: Idem u Belorusiju na važne sastanke, imam više energije nego ranije

Dodik: Ja sam omogućio da se predsednik RS pojavljuje i u Kremlju, Mađarskoj, o saradnji sa Srbijom da ne pričamo

Dodik: Ne odričem se političkog angažmana

Putin se hvali „letećim Černobiljom“, a Tramp mu poručuje: „Naša nuklearna podmornica je kod njihove obale“

"Vladimire, seti se šta sam ti poslao u komšiluk": Žestoka reakcija Trampa na Putinovu novu raketu, poručio mu da mora da uradi ovo

Tramp prokomentarisao testiranje „burevesnika“

