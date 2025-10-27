Putin se hvali „letećim Černobiljom“, a Tramp mu poručuje: „Naša nuklearna podmornica je kod njihove obale“

Američki predsednik Donald Trump izjavio je da objava njegovog ruskog kolege Vladimira Putina o testiranju krstareće rakete na nuklearni pogon „nije primerena“. „Oni znaju da imamo nuklearnu podmornicu — najbolju na svetu — odmah uz njihove obale.

Dakle, nama ne treba raketa koja leti skoro 13.000 kilometara. Oni se s nama ne igraju, a ni mi se ne igramo s njima. Stalno sprovodimo testiranja raketa, ali, kao što sam rekao, imamo nuklearnu podmornicu — ne moramo da gađamo s takvih udaljenosti“, rekao je Tramp. „Uzgred, on bi trebalo da završi rat u Ukrajini. Rat koji je trebalo da traje nedelju dana uskoro ulazi u četvrtu godinu. To bi trebalo da radi, a ne da testira rakete“, dodao je Tramp u razgovoru s