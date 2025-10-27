Putin se hvali „letećim Černobiljom“, a Tramp mu poručuje: „Naša nuklearna podmornica je kod njihove obale“

Nova pre 3 sata  |  Autor: Index.hr
Putin se hvali „letećim Černobiljom“, a Tramp mu poručuje: „Naša nuklearna podmornica je kod njihove obale“

Američki predsednik Donald Trump izjavio je da objava njegovog ruskog kolege Vladimira Putina o testiranju krstareće rakete na nuklearni pogon „nije primerena“. „Oni znaju da imamo nuklearnu podmornicu — najbolju na svetu — odmah uz njihove obale.

Dakle, nama ne treba raketa koja leti skoro 13.000 kilometara. Oni se s nama ne igraju, a ni mi se ne igramo s njima. Stalno sprovodimo testiranja raketa, ali, kao što sam rekao, imamo nuklearnu podmornicu — ne moramo da gađamo s takvih udaljenosti“, rekao je Tramp. „Uzgred, on bi trebalo da završi rat u Ukrajini. Rat koji je trebalo da traje nedelju dana uskoro ulazi u četvrtu godinu. To bi trebalo da radi, a ne da testira rakete“, dodao je Tramp u razgovoru s
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Glasno i jasno: Kremlj odgovorio Trampu

Glasno i jasno: Kremlj odgovorio Trampu

Pravda pre 33 minuta
Dodik: “Za RS je ključno da ima pristup centrima odlučivanja – SAD i Rusiji”

Dodik: “Za RS je ključno da ima pristup centrima odlučivanja – SAD i Rusiji”

Serbian News Media pre 28 minuta
Dodik: Ja sam omogućio da se predsednik RS pojavljuje i u Kremlju, Mađarskoj, o saradnji sa Srbijom da ne pričamo

Dodik: Ja sam omogućio da se predsednik RS pojavljuje i u Kremlju, Mađarskoj, o saradnji sa Srbijom da ne pričamo

Danas pre 39 minuta
Dodik: Ne odričem se političkog angažmana

Dodik: Ne odričem se političkog angažmana

NIN pre 3 sata
"Vladimire, seti se šta sam ti poslao u komšiluk": Žestoka reakcija Trampa na Putinovu novu raketu, poručio mu da mora da…

"Vladimire, seti se šta sam ti poslao u komšiluk": Žestoka reakcija Trampa na Putinovu novu raketu, poručio mu da mora da uradi ovo

Blic pre 3 sata
Tramp prokomentarisao testiranje „burevesnika“

Tramp prokomentarisao testiranje „burevesnika“

Sputnik pre 4 sati
Tramp: Putin bi trebalo da okonča rat u Ukrajini umesto što testira rakete

Tramp: Putin bi trebalo da okonča rat u Ukrajini umesto što testira rakete

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaČernobil

Svet, najnovije vesti »

Masovan napad dronovima na Moskvu: Ukrajinci ponovo udarili u srce Rusije

Masovan napad dronovima na Moskvu: Ukrajinci ponovo udarili u srce Rusije

Aero.rs pre 33 minuta
"Finac rekao: Kosovo je nezavisno i tačka" Lavrov: Stanovnike južne srpske pokrajine niko ništa nije pitao

"Finac rekao: Kosovo je nezavisno i tačka" Lavrov: Stanovnike južne srpske pokrajine niko ništa nije pitao

Blic pre 34 minuta
Kako je Lavrov uporedio Kosovo i Rusiju?

Kako je Lavrov uporedio Kosovo i Rusiju?

Danas pre 9 minuta
Tramp doputovao u Tokio, sastao se sa carem Naruhitom u carskoj palati

Tramp doputovao u Tokio, sastao se sa carem Naruhitom u carskoj palati

RTV pre 34 minuta
Glasno i jasno: Kremlj odgovorio Trampu

Glasno i jasno: Kremlj odgovorio Trampu

Pravda pre 33 minuta