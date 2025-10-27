Tramp dobio odgovor...

Kremlj je saopštio da će se Rusija voditi sopstvenim nacionalnim interesima nakon što je predsednik SAD Donald Tramp rekao da predsednik Vladimir Putin treba da okonča rat u Ukrajini umesto da testira krstareću raketu na nuklearni pogon. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da u testiranju rakete "burevestnik" nije bilo ničega što bi trebalo da zaoštri odnose sa Vašingtonom. Pročitajte OVDE o borbama u Sumskoj oblasti Izvor: RTS