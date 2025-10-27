Glasno i jasno: Kremlj odgovorio Trampu
Pravda pre 2 sata | RTS
Tramp dobio odgovor...
Kremlj je saopštio da će se Rusija voditi sopstvenim nacionalnim interesima nakon što je predsednik SAD Donald Tramp rekao da predsednik Vladimir Putin treba da okonča rat u Ukrajini umesto da testira krstareću raketu na nuklearni pogon. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da u testiranju rakete "burevestnik" nije bilo ničega što bi trebalo da zaoštri odnose sa Vašingtonom. Pročitajte OVDE o borbama u Sumskoj oblasti Izvor: RTS