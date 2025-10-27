Macut: Srbija postaje centar novih tehnologija

redsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut svečano je danas u „Ložionici“ otvorio četvrtu po redu međunarodnu konferenciju „AI_4_LIFE: Biotech Future Forum“.

Pomenuti skup organizuju Vlada Srbije i Centar za četvrtu industrijsku revoluciju, u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, NALED-om, Svetskim ekonomskim forumom i Programom ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), i uz podršku BIO4 kampusa. Ova konferencija okuplja više od 1.000 učesnika – predstavnike akademske i naučne zajednice, predstavnike privrede, startapove, lekare,