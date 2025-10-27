Macut: Srbija postaje centar novih tehnologija

Serbian News Media pre 23 minuta
Macut: Srbija postaje centar novih tehnologija

redsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut svečano je danas u „Ložionici“ otvorio četvrtu po redu međunarodnu konferenciju „AI_4_LIFE: Biotech Future Forum“.

Pomenuti skup organizuju Vlada Srbije i Centar za četvrtu industrijsku revoluciju, u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, NALED-om, Svetskim ekonomskim forumom i Programom ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), i uz podršku BIO4 kampusa. Ova konferencija okuplja više od 1.000 učesnika – predstavnike akademske i naučne zajednice, predstavnike privrede, startapove, lekare,
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Macut: Srbija postaje centar novih tehnologija

Macut: Srbija postaje centar novih tehnologija

NIN pre 3 minuta
Nauka o dugovečnosti na Biotech Future Forumu

Nauka o dugovečnosti na Biotech Future Forumu

Blic pre 28 minuta
Počeo četvrti AI 4 LIFE Biotech Future Forum u Beogradu: Znanje ideje i nove prilika za saradnju

Počeo četvrti AI 4 LIFE Biotech Future Forum u Beogradu: Znanje ideje i nove prilika za saradnju

NIN pre 1 sat
“Most između znanja i budućnosti”: U Beogradu počeo 4. “Biotech Future Forum” o veštačkoj inteligenciji i biotehnologiji…

“Most između znanja i budućnosti”: U Beogradu počeo 4. “Biotech Future Forum” o veštačkoj inteligenciji i biotehnologiji

Serbian News Media pre 57 minuta
Macut: Biotehnologija i veštačka inteligencija dva stuba budućnosti

Macut: Biotehnologija i veštačka inteligencija dva stuba budućnosti

RTS pre 58 minuta
Jovanović: Beograd je domaćin vodećim stručnjacima iz biotehnologije

Jovanović: Beograd je domaćin vodećim stručnjacima iz biotehnologije

B92 pre 53 minuta
Ministar nauke: Srbija mesto na kom se susreću nauka, tehnologija i vizija budućnosti

Ministar nauke: Srbija mesto na kom se susreću nauka, tehnologija i vizija budućnosti

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeVlada Republike SrbijeNALEDĐuro Macut

Ekonomija, najnovije vesti »

Na ulici ostalo 250 radnika, zatvorena fabrika Kentaur u Vranju

Na ulici ostalo 250 radnika, zatvorena fabrika Kentaur u Vranju

Bujanovačke pre 2 minuta
Odluka koja menja budućnost: Kragujevac je obezbedio trajno rešenje vodosnabdevanja

Odluka koja menja budućnost: Kragujevac je obezbedio trajno rešenje vodosnabdevanja

iKragujevac pre 3 minuta
Macut: Srbija postaje centar novih tehnologija

Macut: Srbija postaje centar novih tehnologija

NIN pre 3 minuta
Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Ministarstvo: Trenutno bez poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima

Radio sto plus pre 3 minuta
Profit kineske industrije zabeležio rekordni skok

Profit kineske industrije zabeležio rekordni skok

Kamatica pre 3 minuta