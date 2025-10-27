Vučić: Odgovori za NIS krajem ove ili sledeće nedelje - Hrvati neće biti vlasnici

Vučić: Odgovori za NIS krajem ove ili sledeće nedelje - Hrvati neće biti vlasnici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas imao teške razgovore sa MMF-om i da je jedna od tema bilo i pitanje NIS-a koji je, kako je rekao, najveći rizik i od presudnog značaja za nas.

"Teški su razgovori sa MMF-om, svakako ne laki, za nas je važno da oni u četvrtak potvrde aranžman, a 19. decembra na Svetog Nikolu njihov glavni Bord mora to da potvrdi u Vašingtonu. Za nas je mnogo važno, zbog kreditnog rejtinga i svega drugog. Postoje rizici, najveći rizik je naravno NIS, i to je od presudnog značaja za nas. Tako da nadam se da ćemo to uspeti da izguramo kako treba", rekao je Vučić. Kako je dodao, ima još nekih drugih, odnosno još dva rizika.
