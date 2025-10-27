Sjajne vesti za Zvezdu pred utakmicu u Evroligi!

Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak će gostovati Makabiju u okviru osmog kola Evrolige. "Ponos Izraela", koji svoje domaće utakmice igra u dvorani „Aleksandar Nikolić“, dozvolio je prisustvo određenog broja navijača kluba sa Malog Kalemegdana na ovom susretu.

Ove nedelje na programu je novo duplo kolo elitnog takmičenja, Zvezda će u utorak u beogradskoj Areni dočekati Asvel, a potom će dva dana kasnije odigrati meč protiv Makabija. Prema informacijama "Meridian sporta", Makabi i Zvezda su sklopili dogovor da pristalice Zvezde dobiju 700 karata za pomenuti duel. Kako se navodi, iz Makabija tvrdeda su se na ovaj pohod odlučili zbog sjajnih odnosa sa crveno-belima. Crvena zvezda se posle šest odigranih kola nalazi na petom