Danas pre podne oblačno, tokom dana sa sunčanim intervalima

Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. oktobar 2025. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Prognoza za narednih sedam dana

Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom, a tokom dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje, pa se u većini mesta očekuju i duži sunčani intervali. Vetar slab i umeren, ujutro severni i severozapadni koji će na istoku biti i povremeno jak, a tokom dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Jutarnja temperatura od šest do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Krajem dana na severu očekuje se