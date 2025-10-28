Mol ponovo pokrenuo proizvodnju u Rafineriji Dunav u Mađarskoj

Mađarska naftna kompanija MOL objavila je danas da je ponovo pokrenula proizvodnju u Rafineriji Dunav, sa smanjenim kapacitetom

"Ponovno pokretanje postrojenja koja nisu pogođena požarom odvija se prema planu, tako da je nastavljeno sa proizvodnjom goriva sa smanjenim kapacitetom u Rafineriji Dunav", saopštila je kompanija. Kako je navedeno, procena štete je i dalje u toku, a radna grupa za utvrđivanje činjenica istražuje koji će obim radova na sanaciji biti potreban. Požar je izbio 20. oktobra u Sazhalombati, u blizini Budimpešte, u postrojenju AV3 Rafinerije Dunav, a MOL grupa je tada