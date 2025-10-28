Mađarska: MOL Grupa ponovo pokrenula proizvodnju u Rafineriji Dunav

InStore pre 4 sati
Mađarska: MOL Grupa ponovo pokrenula proizvodnju u Rafineriji Dunav

MOL Grupa je saopštila da je ponovo krenula sa proizvodnjom goriva sa smanjenim kapacitetom u Rafineriji Dunav.

Ponovno pokretanje postrojenja koja nisu pogođena požarom odvija se prema planu, navodi se u saopštenju kompanije. U saopštenju se dodaje da je procena štete i dalje u toku i da radna grupa za utvrđivanje činjenica istražuje koji će obim radova na sanaciji biti potreban. Podsetimo, nakon što je požar ugašen i oprema oštećena u požaru ohlađena, formirana radna grupa za utvrđivanje činjenica. U saradnji sa nadležnim organima, tim stručnjaka koji čine građevinski
Slobodna Evropa pre 2 sata
Radio 021 pre 3 sata
Alo pre 3 sata
B92 pre 4 sati
Nova ekonomija pre 5 sati
Biznis.rs pre 5 sati
Forbes pre 7 sati
