Rad u MOL-ovoj rafineriji u Mađarskoj posle požara nastavljen smanjenim kapacitetom

Mađarska naftna kompanija MOL saopštila je u utorak da je proizvodnja goriva u Rafineriji Dunav, u kojoj je prošle nedelje izbio požar, ponovo pokrenuta, mada smanjenim kapacitetom.

MOL je naveo da je rad nastavljen u proizvodnim jedinicama rafinerije koje nisu bile zahvaćene požarom. Tamaš Plecer (Tamas Pletser), analitičar za naftnu i gasnu industriju u Erste banci, naveo je posle požara da se procenjuje da će "40 odsto kapaciteta destilacije rafinerije biti nedostupno mesecima". MOL je u saopštenju u utorak naveo da ta kompanija ima "dovoljno goriva" i da je "snabdevanje Mađarske obezbeđeno". Analitačar Plecer iz Erste banke je prošle