Svet u neizvesnosti: Izrael udara, Tramp obavešteni u poslednjem trenutku

Izraelska vlada obavestila je administraciju američkog predsednika Donalda Trampa o svojoj odluci da izvede napade u gradu Gazi kao odgovor na kršenja primirja od strane Hamasa, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu izdao tu naredbu, saopštio je Kabinet premijera.

- Izraelski Premijer je doneo odluku o izvođenju napada, dao naređenje vojsci da ga sprovede, a potom obavestio Sjedinjene Američke Države, naveo je Kabinet izraelskog premijera za Tajms of Izrael. Jedan američki i jedan izraelski zvaničnik rekli su za izraelski portal da je Izrael obavestio SAD nakon što je odluka doneta, ali pre nego što su napadi izvedeni. - Bili smo obavešteni - rekao je zvaničnik administracije Trampa, napominjući da je Civilno-vojni