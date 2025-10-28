Oluja divlja - najgore tek dolazi; Krstić sa Jamajke za B92.net: Uragan besni VIDEO

B92 pre 2 sata
Oluja divlja - najgore tek dolazi; Krstić sa Jamajke za B92.net: Uragan besni VIDEO

Najjača oluja na svetu ove godine, uragan Melisa, udariće danas Jamajku.

Redakciji B92.net se sa Jamajke javio Petar Krstić koji je zabeležio snimak na kome se vidi oluja koja dolazi. Kako je naveo, on se nalazi u gradu Montego Bej. "Nalazimo se u Montego Beju (Jamajka), u hotelu Hyatt Zilara, gde trenutno besni uragan Melisa", napisao je. Glavni deo uragana neće proći preko ovog grada, navodi Krstić, a najjači udari očekuju se oko 14:00 časova po lokalnom vremenu. Tri osobe su već poginule usled oluje. Američki meteorolozi upozorili su
