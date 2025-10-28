Vučić stigao u zvaničnu posetu Uzbekistanu

Beta pre 1 sat

 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Taškent u višednevnu zvaničnu posetu Uzbekistanu .

Na aerodromu mu je priređen svečan doček a kasnije danas će razgovarati sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom na čiji poziv boravi u toj zemlji, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Dvojica državnika prisustvovaće potpisivanju niza bilateralnih dokumenata, a predviđeni su i sastanci dve delegacije.

Planom posete predviđeni su i odvojeni susreti predsednika Srbije sa predsedavajućom parlamenta Tanzilom Narbajevom i drugim visokim zvaničnicima Uzbekistana, kao i sa predstavnicima velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.

U okviru ove Vučić će učestvovati na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su ministar kulture Nikola Selaković, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

Vučić će u Uzbekistanu boraviti do 31. oktobra.

(Beta, 28.10.2025)

Povezane vesti »

Vučić u zvaničnoj poseti Taškentu, na stolu niz bilateralnih sporazuma

Vučić u zvaničnoj poseti Taškentu, na stolu niz bilateralnih sporazuma

Serbian News Media pre 4 minuta
Vučić stigao u Taškent: Poseta Uzbekistanu važan korak u razvoju prijateljskih i partnerskih odnosa

Vučić stigao u Taškent: Poseta Uzbekistanu važan korak u razvoju prijateljskih i partnerskih odnosa

RTV pre 1 sat
(Foto): Vučić započeo zvaničnu posetu Uzbekistanu - poruke dobrodošlice širom Taškenta

(Foto): Vučić započeo zvaničnu posetu Uzbekistanu - poruke dobrodošlice širom Taškenta

Blic pre 1 sat
Vučić: Poseta Uzbekistanu važan korak u razvoju prijateljskih i partnerskih odnosa

Vučić: Poseta Uzbekistanu važan korak u razvoju prijateljskih i partnerskih odnosa

NIN pre 58 minuta
Vučić stigao u zvaničnu posetu Uzbekistanu

Vučić stigao u zvaničnu posetu Uzbekistanu

Danas pre 1 sat
Vučić u poseti Uzbekistanu: Važno jačati političku saradnju

Vučić u poseti Uzbekistanu: Važno jačati političku saradnju

Vesti online pre 28 minuta
Vučić u Taškentu: Poseta Uzbekistanu važan korak ka razvoju odnosa

Vučić u Taškentu: Poseta Uzbekistanu važan korak ka razvoju odnosa

Sputnik pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSAerodromPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Otvorena Deveta konferencija za buduće investicije u Rijadu, učestvuje Đurić

Otvorena Deveta konferencija za buduće investicije u Rijadu, učestvuje Đurić

RTV pre 18 minuta
Macut: Akademska godina počela na većini fakulteta, na ostalim 3. novembra; Pokrenuli smo predlog da se Srbija uključi u…

Macut: Akademska godina počela na većini fakulteta, na ostalim 3. novembra; Pokrenuli smo predlog da se Srbija uključi u slobodnu roming zonu EU

RTV pre 4 minuta
Macut: Akademska godina počela na većini fakulteta, na ostalim 3. novembra

Macut: Akademska godina počela na većini fakulteta, na ostalim 3. novembra

Euronews pre 3 minuta
„Šapić traži nove kredite – milijarde za objekte komunalne milicije“

„Šapić traži nove kredite – milijarde za objekte komunalne milicije“

Nova pre 18 minuta
Macut: Akademska godina počela na većini fakulteta, na ostalim 3. novembra

Macut: Akademska godina počela na većini fakulteta, na ostalim 3. novembra

Blic pre 4 minuta