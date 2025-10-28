Vučić stigao u zvaničnu posetu Uzbekistanu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Taškent u višednevnu zvaničnu posetu Uzbekistanu .

Na aerodromu mu je priređen svečan doček a kasnije danas će razgovarati sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom na čiji poziv boravi u toj zemlji, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Dvojica državnika prisustvovaće potpisivanju niza bilateralnih dokumenata, a predviđeni su i sastanci dve delegacije.

Planom posete predviđeni su i odvojeni susreti predsednika Srbije sa predsedavajućom parlamenta Tanzilom Narbajevom i drugim visokim zvaničnicima Uzbekistana, kao i sa predstavnicima velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.

U okviru ove Vučić će učestvovati na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su ministar kulture Nikola Selaković, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

Vučić će u Uzbekistanu boraviti do 31. oktobra.