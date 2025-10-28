(Foto): Vučić započeo zvaničnu posetu Uzbekistanu - poruke dobrodošlice širom Taškenta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do 31. oktobra u zvaničnoj poseti Republici Uzbekistan, a po dolasku u grad osvanuli su bilbordi dobrodošlice.

"Vaša ekselencijo, Aleksandre Vučiću, predsedniče Republike Srbije, dobro došli u drevni i večiti grad Taškent", piše na bilbordu. Podsetimo, Vučić će se u Uzbekistanu sastati sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom. Nakon sastanka, dvojica zvaničnika prisustvovaće potpisivanju niza bilateralnih dokumenata, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Planom posete predviđeni su i odvojeni susreti Vučića sa predsedavajućom parlamenta