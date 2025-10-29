Studenti iz Novog Pazara stigli u Beograd, dočekani na Trošarini i na Studentskom trgu (foto,video)

Studenti koji pešače iz Novog Pazara stigli su večeras u Beograd, gde su dočekani na Trošarini uz baklje i vatromet. Oni će ovde napraviti pauzu, a onda sa kolegama iz glavnog grada nastaviti ka krajnjem cilju.

Dve grupe studenata Državnog univerziteta u Novom Pazaru koje pešače do Novog Sada večeras su stigle u Beograd. Prvo su dočekani kod Ada mola, a doček im je organizovan i na Studentskom trgu. Saobraćaj je obustavljen u Radničkoj ulici u smeru ka gradu. Bakljama i vatrometom, kao i transparentom na kome piše 11:52 na Trošarini su dočekani studenti koji štafetno pešače iz Novog Pazara. Novopazarski studenti koji su dočekani ispred Ada mola zatim su krenuli ka