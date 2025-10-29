Studenti iz Novog Pazara stigli u Beograd, dočekani na Trošarini i na Studentskom trgu (foto,video)

Blic pre 2 sata
Studenti iz Novog Pazara stigli u Beograd, dočekani na Trošarini i na Studentskom trgu (foto,video)

Studenti koji pešače iz Novog Pazara stigli su večeras u Beograd, gde su dočekani na Trošarini uz baklje i vatromet. Oni će ovde napraviti pauzu, a onda sa kolegama iz glavnog grada nastaviti ka krajnjem cilju.

Dve grupe studenata Državnog univerziteta u Novom Pazaru koje pešače do Novog Sada večeras su stigle u Beograd. Prvo su dočekani kod Ada mola, a doček im je organizovan i na Studentskom trgu. Saobraćaj je obustavljen u Radničkoj ulici u smeru ka gradu. Bakljama i vatrometom, kao i transparentom na kome piše 11:52 na Trošarini su dočekani studenti koji štafetno pešače iz Novog Pazara. Novopazarski studenti koji su dočekani ispred Ada mola zatim su krenuli ka
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Naša borba se nastavlja: Kragujevački maturanti u susret protestu u Novom Sadu (VIDEO, FOTO)

Naša borba se nastavlja: Kragujevački maturanti u susret protestu u Novom Sadu (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat
(UŽIVO) „Idem preko zemlje Srbije“: Suze, vatromet, baklje i crveni tepih za studente koji su prešli peške više od 300…

(UŽIVO) „Idem preko zemlje Srbije“: Suze, vatromet, baklje i crveni tepih za studente koji su prešli peške više od 300 kilometara (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat
Biciklisti iz Niša stigli u Paraćin, završili prvi dan vožnje ka Novom Sadu

Biciklisti iz Niša stigli u Paraćin, završili prvi dan vožnje ka Novom Sadu

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Naša borba se nastavlja: Kragujevački maturanti u susret protestu u Novom Sadu (VIDEO, FOTO)

Naša borba se nastavlja: Kragujevački maturanti u susret protestu u Novom Sadu (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat
Učenici Šabačke gimnazije uprkos privatnom obezbeđenju uspeli da unesu dušeke u fiskulturnu salu za studente iz zapadne Srbije…

Učenici Šabačke gimnazije uprkos privatnom obezbeđenju uspeli da unesu dušeke u fiskulturnu salu za studente iz zapadne Srbije

Danas pre 1 sat
Koji su bili filmski uzori scenarista „Paljenja Ćacistaga“?

Koji su bili filmski uzori scenarista „Paljenja Ćacistaga“?

Danas pre 1 sat
(UŽIVO) „Idem preko zemlje Srbije“: Suze, vatromet, baklje i crveni tepih za studente koji su prešli peške više od 300…

(UŽIVO) „Idem preko zemlje Srbije“: Suze, vatromet, baklje i crveni tepih za studente koji su prešli peške više od 300 kilometara (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat
Vremenska prognoza za sredu 29. oktobar: Danas pretežno sunčano i osetno toplije

Vremenska prognoza za sredu 29. oktobar: Danas pretežno sunčano i osetno toplije

Beta pre 1 sat