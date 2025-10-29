Studenti u blokadi koji pešače od Novog Pazara do Novog Sada dočekani u Beogradu

Dve grupe studenata u blokadi, koji pešače iz Novog Pazara kako bi 1. novembra u Novom Sadu obeležili godišnjicu pada nadstrešnice, stigli su večeras u Beograd, gde im je priređen doček.

Bakljama, vatrometom, hlebom i solju i velikim transparentom na kome piše "11:52" na Trošarini su dočekani studenti koji štafetno pešače iz Novog Pazara, kako bi 1. novembra u Novom Sadu obeležili godišnjicu pada nadstrešnice Železničke stanice, kada je poginulo 16 ljudi. I druga grupa studenata iz Novog Pazara, koji pešače od 16. oktobra, najpre je dočekana kod Tržnog centra "Ada Mol", gde im je deo građana spremio hranu i piće. Građani su pratili kolonu ka