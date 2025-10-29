Hiljade Beograđana dočekale studente iz Novog Pazara koji pešače do Novog Sada

Slobodna Evropa pre 11 sati
Hiljade Beograđana dočekale studente iz Novog Pazara koji pešače do Novog Sada

Grupa studenata iz Novog Pazara koja pešači na komemorativni skup 1. novembra u Novom Sadu stigla je 28. oktobra uveče u Beograd, gde ju je dočekalo hiljade ljudi i pozdravilo ovacijama.

Deo novopazarske grupe studenata, koja je pre 13 dana krenula u pešačenje dugo 400 kilometara, oko 21 sat građani su dočekali na ulazu u Beograd iz pravca Obrenovca, kod Ade Ciganlije. Drugi deo, koji pet dana pešači štafetno, nešto ranije Beograđani su dočekali kod kružnog toka Trošarina. Obe grupe dočekane su uz špalire, baklje i vatromet, veliki broj balona i glasne ovacije. Studenti iz Novog Pazara dolazak u Beograd završili su kod zgrade Rektorata u Vasinoj
