Hiljade Beograđana dočekale studente iz Novog Pazara koji pešače do Novog Sada

Grupa studenata iz Novog Pazara koja pešači na komemorativni skup 1. novembra u Novom Sadu stigla je 28. oktobra uveče u Beograd, gde ju je dočekalo hiljade ljudi i pozdravilo ovacijama.

Deo novopazarske grupe studenata, koja je pre 13 dana krenula u pešačenje dugo 400 kilometara, oko 21 sat građani su dočekali na ulazu u Beograd iz pravca Obrenovca, kod Ade Ciganlije. Drugi deo, koji pet dana pešači štafetno, nešto ranije Beograđani su dočekali kod kružnog toka Trošarina. Obe grupe dočekane su uz špalire, baklje i vatromet, veliki broj balona i glasne ovacije. Studenti iz Novog Pazara dolazak u Beograd završili su kod zgrade Rektorata u Vasinoj