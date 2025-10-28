"Nema predaje dok se zlo ne pobedi": Otac Luke Vujovića van sebe zbog njegovog pomirenja sa Aneli Ahmić: "Nije mi lako"

Otkako je Aneli Ahmić pre nekoliko dana ponovo ušla u rijaliti "Zadruga 9 Elita" napravila je pravu pometnju, a njen odnos sa verenikom Lukom Vujovićem je i više nego turbulentan. Malo se svađaju, malo se mire.

Naime, Nikola Vujović Bajo od sreće je otvorio šampanjac kada je saznao da je njegov sin, Luka Vujović, sa kojim je u svađi, raskinuo veridbu sa Aneli Ahmić, o kojoj ima loše mišljenje i nisu u dobrim odnosima. Međutim, Aneli i Luka su se ubrzo pomirili, te se sada tim povodom oglasio i Baja. - Pomiriće se neočekivano, ali čekam da Biljana otkrije sve što zna, pa da uđe do Luke informacija i tada će sigurno doći do razlaza, a čitam da i Đedović ima nekih dokaza...