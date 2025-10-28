"Nema predaje dok se zlo ne pobedi": Otac Luke Vujovića van sebe zbog njegovog pomirenja sa Aneli Ahmić: "Nije mi lako"

Blic pre 39 minuta
"Nema predaje dok se zlo ne pobedi": Otac Luke Vujovića van sebe zbog njegovog pomirenja sa Aneli Ahmić: "Nije mi lako"

Otkako je Aneli Ahmić pre nekoliko dana ponovo ušla u rijaliti "Zadruga 9 Elita" napravila je pravu pometnju, a njen odnos sa verenikom Lukom Vujovićem je i više nego turbulentan. Malo se svađaju, malo se mire.

Naime, Nikola Vujović Bajo od sreće je otvorio šampanjac kada je saznao da je njegov sin, Luka Vujović, sa kojim je u svađi, raskinuo veridbu sa Aneli Ahmić, o kojoj ima loše mišljenje i nisu u dobrim odnosima. Međutim, Aneli i Luka su se ubrzo pomirili, te se sada tim povodom oglasio i Baja. - Pomiriće se neočekivano, ali čekam da Biljana otkrije sve što zna, pa da uđe do Luke informacija i tada će sigurno doći do razlaza, a čitam da i Đedović ima nekih dokaza...
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Neće mu biti dobro kad sazna ono što znamo svi mi": Lukina majka očajna zbog njegovog pomirenja sa Aneli: "On je…

"Neće mu biti dobro kad sazna ono što znamo svi mi": Lukina majka očajna zbog njegovog pomirenja sa Aneli: "On je neprepoznatljiv"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zadruga

Zabava, najnovije vesti »

Sprema se skandal u eliti! Asmin Durdžić ide na DNK test, njegova majka progovorila i otkrila šok detalje

Sprema se skandal u eliti! Asmin Durdžić ide na DNK test, njegova majka progovorila i otkrila šok detalje

Alo pre 10 minuta
Sprema se haos u Eliti! Asmin ide da radi DNK test: Njegova majka odlučna "Mora da se zna prava istina"

Sprema se haos u Eliti! Asmin ide da radi DNK test: Njegova majka odlučna "Mora da se zna prava istina"

Telegraf pre 10 minuta
"Da li se: Sećate?" Nikola Rokvić otišao daleko od Srbije, pa se slikao ispred čuvene kuće - komentari pljušte: "Posekli su…

"Da li se: Sećate?" Nikola Rokvić otišao daleko od Srbije, pa se slikao ispred čuvene kuće - komentari pljušte: "Posekli su drveće" (foto)

Blic pre 1 sat
Mama otkrila ime za bebu i šokirala porodicu: Niko nije znao da to ime skriva najmračniju tajnu njenog oca

Mama otkrila ime za bebu i šokirala porodicu: Niko nije znao da to ime skriva najmračniju tajnu njenog oca

Blic pre 1 sat
(Video) "oduzeo je sebi život": Pevačica je ostala bez brata, a godinu dana kasnije upala je u depresiju: "Volela bih da me je…

(Video) "oduzeo je sebi život": Pevačica je ostala bez brata, a godinu dana kasnije upala je u depresiju: "Volela bih da me je potražio, da me je zvao"

Blic pre 40 minuta