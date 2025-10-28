Lukoil će prodati svoju imovinu u inostranstvu

Ruska kompanija Lukoil saopštila je da planira da proda svoju imovinu u inostranstvu, zbog sankcija koje su joj uvele Sjedinjene Amerikčke Države.

U saopštenju se dodaje da su počele da se razmatraju ponude potencijalnih kupaca, prenosi Tass. Prodaja imovine sprovodi se u skladu sa licencom američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) za likvidaciju. Ukoliko bude potrebno, kompanija planira da podnese zahtev za produženje licence, kako bi se osigurao kontinuirani rad njene međunarodne imovine, navodi se u saopštenju. Američko Ministarstvo finansija uvelo je prošle nedelje nove sankcije kompanijama