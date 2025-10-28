(Video) Žestok zemljotres u turskoj, rušio sve pred sobom! Od jačine izazvao novih sto, građani kažu da su "u kolevci koja se neprestano ljulja"

Dnevnik pre 46 minuta
(Video) Žestok zemljotres u turskoj, rušio sve pred sobom! Od jačine izazvao novih sto, građani kažu da su "u kolevci koja se…

Novi zemljotres jačine 4,6 stepeni Rihterove skale pogodio je okrug Sindirgi u provinciji Balikesir u Turskoj, koji je prethodno potresao zemljotres jačine 6,1 stepen Rihterove skale.

Najnoviji zemljotres u toj turskoj provinciji, koja je od sinoć do jutros već pogođena sa više od 100 naknadnih potresa, izazvao je veliku paniku među stanovnicima, prenosi Haberler i dodaje da se građani osećaju "kao da su u kolevci koja se neprestano ljulja". Više od 100 naknadnih potresa dogodilo se nakon zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale koji se osetio u mnogim gradovima u regionu Mramornog i Egejskog mora, kao što su Izmir, Bursa, Istanbul,
