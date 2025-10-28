(Video) Žestok zemljotres u turskoj, rušio sve pred sobom! Od jačine izazvao novih sto, građani kažu da su "u kolevci koja se neprestano ljulja"
Dnevnik pre 46 minuta
Novi zemljotres jačine 4,6 stepeni Rihterove skale pogodio je okrug Sindirgi u provinciji Balikesir u Turskoj, koji je prethodno potresao zemljotres jačine 6,1 stepen Rihterove skale.
Najnoviji zemljotres u toj turskoj provinciji, koja je od sinoć do jutros već pogođena sa više od 100 naknadnih potresa, izazvao je veliku paniku među stanovnicima, prenosi Haberler i dodaje da se građani osećaju "kao da su u kolevci koja se neprestano ljulja". Više od 100 naknadnih potresa dogodilo se nakon zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale koji se osetio u mnogim gradovima u regionu Mramornog i Egejskog mora, kao što su Izmir, Bursa, Istanbul,