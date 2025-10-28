Tlo ne miruje od sinoć: Novi jak zemljotres pogodio Tursku

Mondo pre 8 minuta  |  Marina Letić
Tlo ne miruje od sinoć: Novi jak zemljotres pogodio Tursku

Novi zemljotres jačine 4,6 stepeni Rihterove skale pogodio je okrug Sindirgi u provinciji Balikesir u Turskoj, koji je prethodno potresao zemljotres jačine 6,1 stepen Rihterove skale.

Najnoviji zemljotres u toj turskoj prvinciji, koja je od sinoć do jutros već pogođena sa više od 100 naknadnih potresa, izazvao je veliku paniku među stanovnicima, prenosi Haberler i dodaje da se građani osećaju "kao da su u kolevci koja se neprestano ljulja", prenosi Blic pisanje Tanjuga. Više od 100 naknadnih potresa dogodilo se nakon zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale koji se osetio u mnogim gradovima u regionu Mramornog i Egejskog mora, kao što su
