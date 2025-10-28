Ne smiruje se Turska! U prethodnih sat vremena zabeležena dva zemljotresa jačine skoro pet stepeni (video)

Kurir pre 2 sata  |  P.V.)
Ne smiruje se Turska! U prethodnih sat vremena zabeležena dva zemljotresa jačine skoro pet stepeni (video)

Ne smiruje se tursko tlo 12 časova nakon razornog zemljotresa.

Nakon što je sinoć ovu zemlju pogodio snažan zemljotres jačine 6,1 stepen, u periodu od 8.00 do 9.00 časova jutros potresla su dva, nimalo naivna zemljotresa, jačine 4,8 i 4,9 stepeni, preneo je Evropski mediteranski seizmološki zavod. Poslednji jak potres, jačine 4,9 stepeni, nešto pre 9.00 časova, pogodio je zapadnu Tursku, na dubini od sedam kilometara. Epicenar je na 62 kilometara severoistočno od grada Balikešir, a zasad nema izveštaja o novoj eventualnoj
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(Video) Žestok zemljotres u turskoj, rušio sve pred sobom! Od jačine izazvao novih sto, građani kažu da su "u kolevci koja se…

(Video) Žestok zemljotres u turskoj, rušio sve pred sobom! Od jačine izazvao novih sto, građani kažu da su "u kolevci koja se neprestano ljulja"

Dnevnik pre 3 sata
Još jedan jak zemljotres u turskoj! Velika panika među ljudima, tlo se ne smiruje

Još jedan jak zemljotres u turskoj! Velika panika među ljudima, tlo se ne smiruje

Alo pre 3 sata
Više od sto zemljotresa u Turskoj, najmanje 19 povređenih

Više od sto zemljotresa u Turskoj, najmanje 19 povređenih

RTS pre 4 sati
Serija zemljotresa u Turskoj: Najjači potres 6,1 stepeni Reihterove skale, nekoliko zgrada srušeno

Serija zemljotresa u Turskoj: Najjači potres 6,1 stepeni Reihterove skale, nekoliko zgrada srušeno

NIN pre 4 sati
Tlo ne miruje od sinoć: Novi jak zemljotres pogodio Tursku

Tlo ne miruje od sinoć: Novi jak zemljotres pogodio Tursku

Mondo pre 4 sati
VIDEO: Tursku pogodio zemljotres od 6,1 stepen, a onda još 100 naknadnih potresa

VIDEO: Tursku pogodio zemljotres od 6,1 stepen, a onda još 100 naknadnih potresa

Radio 021 pre 5 sati
Još jedan zemljotres jačine 4,6 stepeni Rihterove skale u Turskoj

Još jedan zemljotres jačine 4,6 stepeni Rihterove skale u Turskoj

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresTurskapotresZemljotres u turskoj

Svet, najnovije vesti »

Otkriven spomenik Amfilohiju u Kolašinu: Bećković poručio - ko do sada nije verovao u čuda, može da počne

Otkriven spomenik Amfilohiju u Kolašinu: Bećković poručio - ko do sada nije verovao u čuda, može da počne

N1 Info pre 23 minuta
U padu malog aviona u Keniji poginulo 11 ljudi, uglavnom stranih turista

U padu malog aviona u Keniji poginulo 11 ljudi, uglavnom stranih turista

Danas pre 13 minuta
(Video) "Amerika je organizovala: Majdan"; "vi ste lažov" Žestok sukob Džefrija Saksa i italijanskog političara u programu…

(Video) "Amerika je organizovala: Majdan"; "vi ste lažov" Žestok sukob Džefrija Saksa i italijanskog političara u programu uživo zbog Ukrajine

Blic pre 59 minuta
Otkriven spomenik Amfilohiju u Kolašinu, mitropolit Joanikije odlikovao Matiju Bećkovića

Otkriven spomenik Amfilohiju u Kolašinu, mitropolit Joanikije odlikovao Matiju Bećkovića

Nova pre 29 minuta
U padu malog aviona u Keniji poginulo 11 ljudi, uglavnom stranih turista

U padu malog aviona u Keniji poginulo 11 ljudi, uglavnom stranih turista

N1 Info pre 13 minuta