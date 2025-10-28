VIDEO: Tursku pogodio zemljotres od 6,1 stepen, a onda još 100 naknadnih potresa

Radio 021 pre 4 sati  |  Tanjug
VIDEO: Tursku pogodio zemljotres od 6,1 stepen, a onda još 100 naknadnih potresa

Nakon zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale koji je sinoć pogodio oblast Balikesir u Turskoj, osetilo se više od 100 naknadnih potresa, od kojih je najjači bio 4,4 stepena.

U potresu je povređeno 18 ljudi, a turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja objavio je da je primljeno 504 izveštaja, uključujući 25 izveštaja o strukturnoj šteti. Prema saopštenju Kancelarije guvernera Balikesira, škole danas neće raditi, a saopšteno je i da su trudnice i osobe sa invaliditetom koje rade u javnim institucijama i organizacijama stavljene na administrativno odsustvo, preneo je Haberler. Škole su takođe zatvorene u pet okruga Manise.
