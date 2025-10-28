Vučić položio venac na Spomenik nezavisnosti u Taškentu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je danas venac na Spomenik nezavisnosti u parku "Novi Uzbekistan" u Taškentu.

Vučić će se zatim sastati sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom u državnoj rezidenciji "Kuksaroj", na čiji poziv i boravi u zvaničnoj poseti ovoj zemlji. Na sastanku dvojice lidera biće razmotrene perspektive za dalji razvoj saradnje i partnerstva dve zemlje. Nakon razgovora očekuje se potpisivanje više bilateralnih sporazuma, a održaće se i sastanak dveju delegacija. U delegaciji sa predsednikom Srbije su ministar kulture Nikola Selaković, ministarka