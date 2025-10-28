Vučić položio venac na Spomenik nezavisnosti u Taškentu

Euronews pre 41 minuta  |  Autor: Tanjug
Vučić položio venac na Spomenik nezavisnosti u Taškentu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je danas venac na Spomenik nezavisnosti u parku "Novi Uzbekistan" u Taškentu.

Vučić će se zatim sastati sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom u državnoj rezidenciji "Kuksaroj", na čiji poziv i boravi u zvaničnoj poseti ovoj zemlji. Na sastanku dvojice lidera biće razmotrene perspektive za dalji razvoj saradnje i partnerstva dve zemlje. Nakon razgovora očekuje se potpisivanje više bilateralnih sporazuma, a održaće se i sastanak dveju delegacija. U delegaciji sa predsednikom Srbije su ministar kulture Nikola Selaković, ministarka
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Uz svečani doček i vojne počasti, predsednik Uzbekistana dočekao Vučića

Uz svečani doček i vojne počasti, predsednik Uzbekistana dočekao Vučića

RTV pre 2 minuta
(Foto, video): Vučić u zvaničnoj poseti Uzbekistanu, na bilbordima u Taškentu poruke dobrodošlice: Položio venac na Spomenik…

(Foto, video): Vučić u zvaničnoj poseti Uzbekistanu, na bilbordima u Taškentu poruke dobrodošlice: Položio venac na Spomenik nezavisnosti, sledi sastanak sa predsednikom Mirzijojevim

Blic pre 27 minuta
Uz svečani doček i vojne počasti, predsednik Uzbekistana dočekao Vučića

Uz svečani doček i vojne počasti, predsednik Uzbekistana dočekao Vučića

Sputnik pre 11 minuta
Vučić stigao u Taškent u posetu Uzbekistanu

Vučić stigao u Taškent u posetu Uzbekistanu

RTS pre 27 minuta
Vučić u Uzbekistanu: „Dočekali su me sa velikim poštovanjem”

Vučić u Uzbekistanu: „Dočekali su me sa velikim poštovanjem”

Vreme pre 1 sat
Neverovatan doček u Uzbekistanu - Slike i bilbordi predsednika Srbije širom Taškenta

Neverovatan doček u Uzbekistanu - Slike i bilbordi predsednika Srbije širom Taškenta

Glas Zapadne Srbije pre 47 minuta
Vučić u zvaničnoj poseti Taškentu, na stolu niz bilateralnih sporazuma

Vučić u zvaničnoj poseti Taškentu, na stolu niz bilateralnih sporazuma

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićMinistar kultureUzbekistanPredsednik SrbijeNikola Selaković

Politika, najnovije vesti »

Uz svečani doček i vojne počasti, predsednik Uzbekistana dočekao Vučića

Uz svečani doček i vojne počasti, predsednik Uzbekistana dočekao Vučića

RTV pre 2 minuta
(Foto, video): Vučić u zvaničnoj poseti Uzbekistanu, na bilbordima u Taškentu poruke dobrodošlice: Položio venac na Spomenik…

(Foto, video): Vučić u zvaničnoj poseti Uzbekistanu, na bilbordima u Taškentu poruke dobrodošlice: Položio venac na Spomenik nezavisnosti, sledi sastanak sa predsednikom Mirzijojevim

Blic pre 27 minuta
„Gde ću sad, moja ružo“: Naprednjački dernek za svetu Petku, slavili Brnabić, Goca Uzelac, Vučićević pevao četničke pesme…

„Gde ću sad, moja ružo“: Naprednjački dernek za svetu Petku, slavili Brnabić, Goca Uzelac, Vučićević pevao četničke pesme Vučiću VIDEO

Nova pre 7 minuta
Opet haos u Užicu: Građani brane aktivistu i njegovu radnju od poreskih inspektora

Opet haos u Užicu: Građani brane aktivistu i njegovu radnju od poreskih inspektora

Pravda pre 22 minuta
Batinaši na utakmici Partitana: Zna se ko su, nemaju sezonske ulaznice

Batinaši na utakmici Partitana: Zna se ko su, nemaju sezonske ulaznice

Vreme pre 7 minuta