Ponovo radovi pred veliki skup: Putevi objavili koje su saobraćajnice prema Novom Sadu zatvorene

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Anđela Risantijević
Na sajtu Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ objavljene su promene režima saobraćaja koje stupaju na snagu sutra i važiće do 10.11.2025.godine.

Prema najavama, mnogi putevi ka Novom Sadu, gde će 1. novembra biti održan veliki komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, biće zatvoreni za saobraćaj. U saopštenju „Puteva Srbije“ navode se i alternativni pravci koji vode preko Surčina ili Batajnice. Kao obrazloženje za zatvaranje puteva navode se „radovi na rehabilitaciji puteva“. Podsećamo, 1. novembra u Novom Sadu biće održan veliki komemorativni skup povodom godišnjice
N1 Info pre 28 minuta
Danas pre 1 sat
N1 Info pre 2 sata
Nova pre 2 sata
Nova pre 1 sat
Novi magazin pre 2 sata
N1 Info pre 3 sata
Danas pre 18 minuta
N1 Info pre 28 minuta
Radio 021 pre 4 minuta
Nova pre 28 minuta
Vreme pre 23 minuta